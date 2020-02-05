انطلاق القمة الأفريقية الـ33 غدا.. وليبيا أبرز ملفاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تبدأ، غدًا الخميس، اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ضمن فعاليات القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات المقررة 9 فبراير/شباط الجاري بأديس أبابا.



وتتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها ملف السلم والأمن والصراعات والإرهاب فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن والملف الليبي.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية اكتمال استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية الـ33.

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وقال جيسلا شاول، مسؤول شؤون المراسم بالخارجية الإثيوبية، إن "رؤساء 31 دولة و4 رؤساء وزراء، ووزراء خارجية من 7 دول، و3 نواب رؤساء، وسيدات أول من 14 دولة، أكدوا مشاركتهم بالقمة".

وأضاف أن "رئيس وزراء كندا والنرويج والرئيس الفلسطيني سيشاركون في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا".

ويتوقع أن يشارك في القمة الأفريقية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.

ولفت إلى أن "نحو 8700 شخص حتى الآن أكدوا مشاركتهم في القمة الأفريقية"، مشيرا إلى أنهم يتوقعون أن "تجذب القمة نحو 10 آلاف ضيف إلى البلاد".

ويعد ملف السلم والأمن ومكافحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية في القارة الأفريقية أولوية على أجندة القمة الأفريقية الـ33.خاصة مع تمدد تهديد الإرهاب لدول بوركينا فاسو، نيجيريا، مالي، حوض تشاد والنيجر وتفاقم الصراعات التي طال أمدها في السودان وجنوب السودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وسيتعين على الاتحاد الأفريقي في هذه القمة اتخاذ قرارات حاسمة وقوية تُظهر الابتكار والفعالية في مواجهة الخطر الإرهابي المميت والمتوسع في منطقة الساحل والصحراء وفي أماكن أخرى من القارة.

وتفرض الأزمة الليبية نفسها على القمة الأفريقية بقوة وربما ستأخذ مساحة من مناقشات الرؤساء بعد دخول أطراف إقليمية ودولية إلى جانب الأطراف المتصارعة، ما زاد من حدة المواجهات التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين وتأثير ذلك على دول الجوار.