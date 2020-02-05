في لقطة مثيرة للاهتمام.. رئيسة النواب الأمريكي تمزق خطاب ترامب أمام الكونجرس

نشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لرئيس مجلس النواب الأمريكي، ناني بيلوسي، وهي ترد على تجاهل الرئيس دونالد ترامب مصافحتها.

وأظهر الفيديو بيلوسي وهي تمزق خطاب ترامب الذي ألقاه أمام الجلسة السنوية المشتركة للكونجرس.

وقبيل خطابه، تجاهل ترامب يد بيلوسي حيث بادرت الأخيرة لمصافحته ومدت يدها، إلا أن ترامب رفض مصافحتها ووضعها في موقف محرج.

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يشار إلى أن بيلوسي تعد من أشد المعارضين لسياسات الرئيس الأمريكي، كما تعتبر الشخصية الرئيسية في ملف عزل ترامب، الأمر الذي خلق عداوة بين الاثنين.