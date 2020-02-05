دافيدوف يعلن تفاصيل أحدث «سلاح جوي روسي»

صرح فيتالي دافيدوف، نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إنهم يعتزمون اختبار النموذج التجريبي من محرك هذه الطائرة خلال العام الحالي، ثم يبدأون يصنعون النموذج التجريبي من الطائرة ذاتها التي يجب أن تصعد إلى السماء في أقرب عام أو عامين.
وأضاف : يجب أن تطلق روسيا طائرة من نوع جديد في وقت قريب.
وأوضح : تشبه الطائرة الجديدة طائرة الهليكوبتر، ولكنها تتفوق عليها في القدرة الحركية، والأهم من ذلك أنها ستستطيع الهبوط على سطح مائل وعمودي.
وأطلق على الطائرة الجديدة اسم "تسيكلوليوت" وهي تتمتع بقدرات الطائرة المروحية، وبنفس الوقت تتفوق عليها، إذ تملك قدرة تفتقرها المروحية، هي القدرة على الهبوط على سطح مائل وجدار عمودي، وذلك بفضل المحرك المزود بتقنية توجيه الدفع.
وقال نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة إنه يتوقع أن يدشن تنفيذ مشروع "تسيكلوليوت" نوعا جديدا تماما من الطائرات.
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