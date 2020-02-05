الطقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ظهر يوم الخميس حيث بتحوّل الى متقلّب ومن ثم الى عاصف بدءًا من مساء يوم الجمعة مع وصول المنخفض الجوّي "KARIM" الذي يحمل معه ​أمطار​، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح شديدة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً وارتفاع ب​درجات الحرارة​. مع ضباب محلّي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ٦٥ كم/س، يتحول تدريجيًا بعد الظهر الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط أمطار متفرقة، تتساقط ​الثلوج​ الخفيفة فجر الجمعة على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها ل ٦٥ كم/ س، وانفراجات واسعة نهارًا، يتحوّل الطقس تدريجيًا خلال المساء الى عاصف مع وصول المنخفض الجوّي "KARIM" حيث تتساقط أمطارغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح التي تتجاوز ال ٨٥ كم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود ٤ أمتار، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع ١٢٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها فجر السبت لتلامس ال ١٠٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية.