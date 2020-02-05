التقى وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ وفدا من نقابة مصدري ومستوردي ​الفاكهة​ والخضار في ​لبنان​، برئاسة نعيم خليل وتطرق البحث الى ملف استيراد وتصدير وتسويق المنتجات الزراعية والغذائية. كما التقى وفدا من ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ برئاسة ​جوزيف جبرا​، في حضور مدير عام ​وزارة الثقافة​ علي الصمد وتطرق البحث الى التعاون بين الجامعة والوزارة في مختلف المجالات. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى التقى وفدي نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والجامعة اللبنانية الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.