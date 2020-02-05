يمين التقت حسن فقيه ووفداً من جمعية تجار بيروت

استقبلت ​وزيرة العمل​ لميا يمين رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالوكالة ​حسن فقيه​ وجرى البحث في مختلف الامور المتعلقة بالاتحاد. كما استقبلت الوزيرة يمّين وفداً من ​جمعية تجار بيروت​ برئاسة رئيسها نقولا شمّاس الذي قال بعد اللقاء: الزيارة هي للتعارف، وتهنئة معالي الوزيرة على توليها مهام الوزارة، وكانت مناسبة جرى فيها البحث في المواضيع التي تهمّ أصحاب العمل والعمال كون أنّ الجمعية هي ممثلة دائما في كافة اللجان الثلاثية التكوين ومنها ​الضمان الاجتماعي​.

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