السنيورة التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

التقى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الموجود في الكويت برئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وذلك على هامش اجتماعه بأعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية.
كما التقى السنيورة رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد والتقى أيضا المدير العام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر. وكان بحث في الأوضاع العامة والمشاريع التي يشرف عليها الصندوق العربي والصندوق الكويتي.
وكان مجلس العلاقات العربية والدولية قد انعقد في الكويت على مستوى مجلس الأمناء وناقش تطورات الأوضاع في المنطقة العربية في ظل ما استجد ويمكن ان يستجد في ظل اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما يسمى بصفقة القرن والمخاطر التي ترتبها على الأوضاع والقضايا العربية المشتركة.
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