النشرة: اعتصام امام مدخل بلدية صيدا رفضا للترويج لاقامة مطمر

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "اللجنة البيئية" المنبثقة عن "حراك صيدا والجوار"، نظمت اعتصاما امام مدخل ​بلدية صيدا​، رفضا للترويج لاقامة مطمر على الارض المردومة على الواجهة البحرية الجنوبية قرب معمل ​معالجة النفايات​، حيث رفع المشاركون لافتة كبيرة بمطالبهم، وذلك وسط اجراءات أمنية اتخذها عناصر من ​قوى الامن الداخلي​.

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