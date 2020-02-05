بلدية طرابلس واليونيسف أطلقتا خطة لخفض نسبة عمل الأطفال في المدينة

أطلقت ​بلدية طرابلس​ واليونسيف خطة عمل لمعالجة وخفض نسبة عمل الاطفال بحلول عام 2022 وتوقيع مذكرة التفاهم بينهما. وفي كلمة له أكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن "مجلس بلدية طرابلس وعبر اللجنة الإجتماعية على تواصل مع أطفال من مختلف مناطق المدينة، نسمع حاجاتهم ومطالبهم ونعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب لأنه من حقهم المشاركة في صنع قرارات تعنيهم. وهذا من أساس مبادئ المدن الصديقة للأطفال، ونسعى دائما لحماية أطفالنا لأنهم مستقبل طرابلس التي نعمل على رفع شأنها وإعادتها إلى دورها الريادي والتاريخي. وتهدف الخطة، إلى تخفيض نسبة ظاهرة عمل الأطفال في السنوات المقبلة بنسب محددة"، مشيرا الى انه "سيكون للبلدية، بدعم مشكور من فريق عمل منظمة ​اليونيسف​- مكتب طرابلس، الدور الأساسي في إنجازها والتنسيق مع الوزارات المعنية والتواصل مع أرباب العمل وأهالي الأطفال العاملين والتوعية وتقديم التحفيزات التي يمكن أن يكون لها الأثر الإيجابي في حفظ حقوق الأطفال".

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