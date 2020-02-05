ذبيان: يجب أن يتضمن البيان الوزاري بنوداً إصلاحية وخطة إقتصادية

شدد رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ على ضرورة أن يتضمن ​البيان الوزاري​ بنوداً إصلاحية وخطة إقتصادية تكون كفيلة بإخراج ​لبنان​ واللبنانيين من ​الأزمة​ القائمة، وأشار الى أن الإجراءات ​الجديدة​ للمصارف خطوة جديدة في سياق تضييق الخناق على المواطنين ومنعهم من حقهم في الحصول على أموالهم ورواتبهم، وهذا يؤسس بدون شك لموجة غضب جديدة ضد ​المصارف​ وسياساتها التعسفية التي باتت تهدد تجعل لقمة عيش المواطنين وتجعلهم رهائن لدى المصارف وسياساتها البعيدة كل البعد عن حاجات الناس ومتطلباتهم بظل الأزمة القائمة حالياً.

كذلك دان ذبيان اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس السيادة ​السوداني​ ​عبد الفتاح البرهان​ ورئيس ​حكومة​ العدو بنيامين ​نتنياهو​، واعتبر أن هذا اللقاء هو مسمار جديد في نعش كل المتآمرين على ​فلسطين​ لا سيما بعد إعلان الرئيس الأميركي ​ترامب​ عن ​صفقة القرن​ وبنودها، وبالتالي فإن التاريخ لن يرحم كل من تسوّل له نفسه التآمر على فلسطين وقضيتها، وهو يكشف أيضا أن ما يسمى بـ"ثورات ​الربيع العربي​" ما هي الا سيناريو وخديعة أميركية لتطويع ما تبقى من دول عربية رافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني.