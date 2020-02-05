التحكم المروري: تسرب مادة المازوت على طريق الصالومي باتجاه جسر الواطي

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن حركة مرور كثيفة من الصالومي باتجاه جسر الواطي بسبب تسرب مادة المازوت في المحلة، وأن العمل جار للمعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بيروت الثالثة.

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