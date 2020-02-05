"رويترز": ارتفاع عدد ضحايا الإنهيار الثلجي في تركيا إلى 21

أفادت وكالة "رويترز" إلى أن عدد ضحايا الإنهيار الثلجي في تركيا إرتفع إلى 21 شخصا.
وأشار محافظ ولاية وان، محمد أمين بيلمز، إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في المنطقة، إثر حادث الانهيار الثلجي.
ولفت إلى أن "الفرق وصلت إلى الحافلة التي غمرتها الثلوج، حيث جرى إنقاذ 5 أشخاص وانتشال جثث 4، قبل أن تؤكد لاحقا وكالة"رويترز" نقلا عن مسؤول ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21.
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