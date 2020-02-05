"رويترز": ارتفاع عدد ضحايا الإنهيار الثلجي في تركيا إلى 21

أفادت وكالة "رويترز" إلى أن عدد ​ضحايا​ الإنهيار الثلجي في ​تركيا​ إرتفع إلى 21 شخصا.

وأشار ​محافظ​ ولاية وان، محمد أمين بيلمز، إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في المنطقة، إثر حادث الانهيار الثلجي.

ولفت إلى أن "الفرق وصلت إلى الحافلة التي غمرتها ​الثلوج​، حيث جرى إنقاذ 5 أشخاص وانتشال جثث 4، قبل أن تؤكد لاحقا وكالة"رويترز" نقلا عن مسؤول ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21.