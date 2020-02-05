الجيش والدفاع المدني يعملان على سحب الفيول المتسرب قرب معمل الزوق

لا تزال فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني تعمل مع عناصر من الجيش على سحب كمية الفيول اويل التي تسربت بعدما انفجر قسطل الضخ خلال تفريغ احدى البواخر حمولتها في خزانات معمل الزوق الحراري منذ نحو يومين.
وقد أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار من الزوق انه تم حصر بقعة التلوث في منطقة معينة ويتم العمل على سحب الفيول المسرب الى صهاريج ليتم استعمالها مرة أخرى والمهم هو الانتهاء من هذه المهمة قبل وصول العاصفة غدا.
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