الجيش والدفاع المدني يعملان على سحب الفيول المتسرب قرب معمل الزوق

لا تزال فرق الانقاذ البحري في ​الدفاع المدني​ تعمل مع عناصر من ​الجيش​ على سحب كمية الفيول اويل التي تسربت بعدما انفجر قسطل الضخ خلال تفريغ احدى البواخر حمولتها في خزانات ​معمل الزوق​ الحراري منذ نحو يومين.

وقد أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ من الزوق انه تم حصر بقعة ​التلوث​ في منطقة معينة ويتم العمل على سحب الفيول المسرب الى صهاريج ليتم استعمالها مرة أخرى والمهم هو الانتهاء من هذه المهمة قبل وصول العاصفة غدا.