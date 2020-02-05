بزي: نتوقع عقد جلسة مناقشة البين الوزاري ابتداءا من الثلاثاء

أكد النائب ​علي بزي​ بعد لقاء الأربعاء النيابي برئاسة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "بأننا في مرحلة دقيقة وحساسة وأمام فرصة حقيقية للإنقاذ"، متوقعاً "أن تعقد جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ ابتداءً من الثلاثاء المقبل في حال تمّت إحالة البيان من الحكومة في حدّ أقصى يوم الجمعة".

وأشار بزي إلى أن بري استغرب ما نسب بالبيان الوزاري بموضوع الكهرباء، متسائلاً "لماذا لا تحل ​أزمة الكهرباء​ في ​لبنان​ على غرار مدينة زحلة".

وأكد أنه "لا مجال للتلطّي فالاستحقاقات على الأبواب ومع ذلك تأكدنا بأن خمسة مصارف حوّل أصحابها أموالهم الشخصية إلى الخارج وقد بلغت مليارين و300 مليون دولار".