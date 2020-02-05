أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ رأيها بشأن قضية استرداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي. ويقضي الرأي بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام بتمديدها الوزير السابق محمد شقير، وضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع. وقد أحيل القرار إلى مدير عام وزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس النواب وإلى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية وإلى وزارة الاتصالات وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركتي الخليوي يوم الجمعة المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل أكدت أن قرار التمديد لشركتي الخلوي باطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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