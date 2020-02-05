وزارة التربية: اقفال المدارس والجامعات في عيد مار مارون وذكرى اغتيال الحريري

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية و​التعليم العالي​ البيان الآتي "إستنادا الى المذكرتين الصادرتين عن رئيس ​مجلس الوزراء​ البروفسور ​حسان دياب​، 3 و4 تاريخ 24/1/2020، وإلى توجيهات وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب، تقفل ​المدارس​ والثانويات والمعاهد و​الجامعات​ الرسمية والخاصة بتاريخ 10/2/2020 بمناسبة ​عيد مار مارون​، وكذلك تقفل بتاريخ 14/2/2020 في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس ​رفيق الحريري​ ورفاقه الأبرار".

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