الصحة الإيرانية: فيروس "كورونا" لم يدخل البلاد حتى الآن

أكد مساعد وزير ​الصحة​ ال​ايران​ي علي رضا رئيسي ان فيروس "كورونا" لم يدخل اراضي البلاد لحد الآن.

وأعلن رئیسي، في تصريح أدلى به خلال ​مؤتمر​ صحفي، ان "احدا لم يصب ب​فيروس كورونا​ في ايران لحد الآن وفي غير هذه الحالة سنعلن عنها"، مشيراً إلى أنه "تم إعادة الطلبة الجامعيين الايرانيين الدارسين في ​الصين​ الى البلاد، مؤكداً أنهم يتمتعون بصحة جيدة الا أنهم يخضعون الى الحجر الصحي حالياً".

وأكد رئيسي "تواجد فريق طبي مع الطلبة الجامعيين الايرانيين العائدين الذين يقضون في الحجر الصحي حيث يتم فحصهم بشكل يومي كما يتواجد معهم فريق للاسعاف ومكافحة الامراض والصحة البيئية".

واشار الى ان 65 طالبا جامعيا عراقيا و 24 ​سوريا​ ولبنانيا واحدا كانوا على متن الطائرة الايرانية ايضا حيث عادوا الى ​العراق​ من ​المطار​.