النفط الإيرانية: ايران تبني مصافي تكريرية للنفط والمكثفات

أعلن مساعد وزير ​النفط​ الايراني للشؤون التخطيطية هوشنك فلاحتيان، عن أن "​إيران​ تعمل على مخطط لبناء مصافي تكريرية باستثمارات أهلية للحد من تصدير النفط الخام ومكثفات ​الغاز​، وبالتالي تقليل مخاطر الحظر المفروض على البلاد".

ولفت فلاحتيان خلال ​مؤتمر​ صحفي، الى أن "مشروع بناء المصافي يأتي بموجب تشريع البرلمان قانونا لدعم انشطة المصب بصناعة النفط الخام والمكثفات عبر توظيف الاستثمارات الاهلية".​​​​​​​