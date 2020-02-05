النفط الإيرانية: ايران تبني مصافي تكريرية للنفط والمكثفات

أعلن مساعد وزير النفط الايراني للشؤون التخطيطية هوشنك فلاحتيان، عن أن "إيران تعمل على مخطط لبناء مصافي تكريرية باستثمارات أهلية للحد من تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز، وبالتالي تقليل مخاطر الحظر المفروض على البلاد".
ولفت فلاحتيان خلال مؤتمر صحفي، الى أن "مشروع بناء المصافي يأتي بموجب تشريع البرلمان قانونا لدعم انشطة المصب بصناعة النفط الخام والمكثفات عبر توظيف الاستثمارات الاهلية".
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