خارجية روسيا: ننظر بقلق كبير تسليح الغواصات الأميركية بذخائر ذرية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​، ان "​موسكو​ تنظر بقلق كبير إلى تسليح الغواصات الأميركية بذخائر ذرية منخفضة القوة". وتأتي تصريحات ريابكوف تزامنا مع إعلان ​وزارة الدفاع الأميركية​، أن قواتها البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات، في خطوة ترى أنها ضرورية "لردع الخصوم".

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