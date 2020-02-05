خارجية المغرب: العلاقات مع إسبانيا أفضل لنا من الجزائر وموريتانيا

أشار وزير الشؤون الخارجية ​المغرب​ي، ​ناصر بوريطة​، إلى أن "أحسن علاقات جوار هي تلك التي تجمع بلاده مع ​إسبانيا​، وللأسف هذه العلاقات غير موجودة مع الجارين الجزائري والموريتاني".

ووصف بوريطة العلاقات مع ​مدريد​ بـ"الجيدة جداً، في ​الأمن​ ومحاربة ​الإرهاب​ و​الهجرة​"، مشدداً على أن "مسألة ترسيم ​المياه​ البحرية مسألة سيادية للمغرب، جرت بدون تشاور مع إسبانيا، لكن واجب الحوار يقتضي فتح نقاش معها".

وعلى الرغم من ​الأزمة​ بين ​الرباط​ ومدريد، بخصوص ​ترسيم الحدود​ البحرية، إلا أنهما تعتزمان بحث آليات جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.