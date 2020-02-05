خارجية المغرب: العلاقات مع إسبانيا أفضل لنا من الجزائر وموريتانيا

أشار وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى أن "أحسن علاقات جوار هي تلك التي تجمع بلاده مع إسبانيا، وللأسف هذه العلاقات غير موجودة مع الجارين الجزائري والموريتاني".
ووصف بوريطة العلاقات مع مدريد بـ"الجيدة جداً، في الأمن ومحاربة الإرهاب والهجرة"، مشدداً على أن "مسألة ترسيم المياه البحرية مسألة سيادية للمغرب، جرت بدون تشاور مع إسبانيا، لكن واجب الحوار يقتضي فتح نقاش معها".
وعلى الرغم من الأزمة بين الرباط ومدريد، بخصوص ترسيم الحدود البحرية، إلا أنهما تعتزمان بحث آليات جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
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