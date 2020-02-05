مجلس الأمة الكويتي يندد بخطة السلام الأميركية ويدعو الحكومة لرفضها

أعرب ​مجلس الأمة الكويتي​ ​مرزوق الغانم​، عن رفضه وتنديده بخطة ​السلام​ الأميركية المتعلقة ب​القضية الفلسطينية​، داعياً الحكومة إلى "الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع الذي يتضمن تنازلاً مرفوضاً عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمة تلاه الغانم في جلسة المجلس التكميلية، أثناء النظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن التداعيات الخاصة بخطة السلام الأميركية وبيان موقف مجلس الأمة الكويتي منها، داعياً إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي، مشدداً على رفضه "الصفقة الخاسرة" ودعمه "ثبات ورباط ​الشعب الفلسطيني​ في أرضه المباركة".

وأكد أهمية تكاتف الجهود الشعبية والوطنية العربية والإسلامية في "نصرة الشعب الفلسطيني، وتعريف شعوب ​العالم​ الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال"، مشيداً "بالموقف المبدئي للقيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من القضية الفلسطينية، وكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة ل​صفقة القرن​".

ودعا بيان المجلس، ​المجتمع الدولي​، إلى "اتخاذ موقف أكثر عدلاً وإنصافاً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".