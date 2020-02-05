وزير خارجية نيجيريا: نسعى لرفع حظر أميركي على التأشيرات

أعلن وزير الخارجية النيجيرية جيفري أونياما أنّ "بلاده بدأت العمل على المتطلبات المتعلّقة ب​الأمن​ وتبادل المعلومات اللّازمة لرفع حظر سفر فرضته ​الولايات المتحدة​ الأميركية على ​المهاجرين​ النيجيريّين المحتملين". ولفت في ​مؤتمر​ صحافي مشترك في ​واشنطن​ مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، إلى أنّ "​نيجيريا​ صُدمت من قرار الولايات المتحدة يوم الجمعة لإضافتها هي ودول أخرى لقائمة موسّعة للدول المشمولة في حظر على إصدار التأشيرات"، موضحًا أنّ "المتطلبات شديدة الوضوح وكان من المفيد جدًّا القدوم إلى هنا للقاء المسؤولين الأميركيين وفهم منطقهم بصورة أوضح".

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