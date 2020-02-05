إيرباص تعلن وقف خط تجميع طائراتها في الصين

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باريس: أعلنت مجموعة إيرباص للطيران الأربعاء أن خط تجميع طائرات إيرباص إيه 320 في تيانجين بالقرب من بكين قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة إن "القيود المفروضة على السفر في البلاد وعلى المستوى الدولي تطرح تحديات لوجستية. موقع تيانجين للتجميع النهائي مغلق حالياً".
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