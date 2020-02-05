شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مرتضى منصور يقدم تنازل عن الترشح لمنصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوض المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، محمود خالد فتحى المحامى بالنقض، بتقديم تنازل للجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين التى تعقد 15 مارس القادم، عن الترشح لمنصب نقيب المحامين، وذلك بموجب توكيل خاص باتخاذ إجراءات التنازل عن الترشح فى الانتخابات.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعلن اعتذاره عن الترشح على رئاسة نقابة المحاميين، قائلا: "بشكر المحامين إنهم طلبوا ترشيحى نقيبا".

وقال منصور عقب جلسته مع مجلس الزمالك: "وجدت أن النادى مشاغله أهم.. والموضوع وصل مهاترات وقضايا وأنا بعتذر عن الترشيح، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر القلعة البيضاء".

Advertisements

يأتى المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة نادى الزمالك لإعلان الموقف النهائى لمجلس إدارة قلعة ميت عقبة، من خوض مباراة السوبر الأفريقى، وذلك بعدما تقدم النادى الأبيض بطلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى يضمن حماية بعثة النادى الأبيض فى الدوحة، حيث سيشارك الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت 19 مرشحا لمنصب نقيب المحامين،وجاءت أسماء المرشحين كالآتى سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أجمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف، مرتضى منصور.

وكانت النقابة العامة للمحامين قد شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.