شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: أمريكا تفشل فى تنظيم انتخابات الحزب الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، ما يحدث في انتخابات الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية وحالة تأخر ظهور نتائج الانتخابات التي يجريها لاختياره مرشحًا ينافس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الحزب في بيان له، إن بلد الديمقراطية تفشل في تحقيق أحد أبرز الصور الديمقراطية وهي الانتخابات النزيهة؛ لافتًا إلى أن أبرز المرشحين الديمقراطيين ’’ بايدن‘‘ شكك في الانتخابات وأعلن وجود تزوير لايجب أن يكون في بلد متقدم وديمقراطي مثل الولايات المتحدث الأمريكية.

وتساءل الحزب متعجبًا: "أين المنظمات الحقوقية التي صدعت رؤسنا بانتقادات لاحصر لها حال إجراء مصر الانتخابات وغالبية الاستحقاقات الدستورية، فإين ذهبت تلك المنظمات من انتخابات دولة تتشدق بانها أعتى الديمقراطيات في العالم ؟!".

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وتابع: "إن التشكيك في نزاهة الانتخابات الحالية بالحزب الديمقراطي لا يتوقف عند حد تأخير إعلان النتيجة وفق منظومة إلكترونية أو طعن المرشحين في النزاهة والشفافية، بينما وصل الأمر لما كشفته bbc بأن مصروفات الانتخابات قدرت بمبلغ 64 مليون دولار على انتخابات تجرى وفق منظومة إليكترونية".