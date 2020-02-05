شكرا لقرائتكم خبر عن "لا لختان الإناث": طلب إحاطة لـ4 وزراء ومطالبات بمواد دراسية لمواجه الأفكار الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم والتضامن بشأن جهود التوعية بخطورة ختان الإناث على مستوى محافظات الجمهورية، مطالباً بخطة حكومية شاملة فى هذا الصدد ومراجعة الجهود القائمة.

وقال طلعت، فى الطلب المقدم منه، إنه لا تزال الاعتقادات الخاطئة بشأن ختان الإناث مسيطرة على العديد من الأسر بالمجتمع المصري، وهو ما يترتب عليه وقوع العديد من الحوادث التى تؤدى إلى الوفاة جراء هذه الجريمة، والتى كانت محطتها الأخيرة فى قرية الحواتكة بأسيوط، رغم تشديد العقوبات، الأمر الذى يستلزم خطة حكومية لمراجعة جهود التوعية لمواجهة هذه الاعتقادات والأفكار التى ما زالت مسيطرة على بعض الأسر.

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وأضاف طلعت، أن التعاون بين وزراء الصحة والتربية والتعليم و التعليم العالي، والتضامن، فى هذا الملف أصبح ضرورة مهمة، لاسيما فيما يتعلق بمراجعة جهود التوعية، مشدداً على أهمية قيام وزارة بتضمين المواد الدراسية نصوص لمواجهة هذه الأفكار منذ الصغر لدى النشأ وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية قيام وزارة التعليم العالي، بتوعية الأطباء خلال دراستهم بعدم الشروع فى القيام بمثل هذه الجرائم، وأن يكون تورط الأطباء فى مثل هذه العمليات مخالفا لمدونة السلوك الخاصة بعملهم والقسم الذى يؤدونه، مع ضرورة قيام وزارة الصحة بالتوعية بمختلف المستشفيات للأطباء أيضا والمترددين عليها من خلال حوارات ونقاشات توعية وحملات من جانبه على الوحدات الصحية.

فى السياق ذاته، أكد أن وزارة التضامن عليها الدور الأكبر فى التوعية المجتمعية، وتنظيم الحملات فى القرى والأرياف والصعيد، والوصول للمناطق الأكثر تمسكا بهذه العادات حتى الآن، مع اعطاء محفزات للأهالى على ذلك، ومن ثم التكامل بين الجهات المعنية بخطة واضحة من شأنه أن يتغلب على هذه العادات السيئة والتى تؤثر على البنات بالسلب بل تسبب فى وفاه بعضهم.