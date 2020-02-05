شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بمنع تصدير أي مستلزمات طبية للخارج أنباء عن جمعها من السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود عمليات مشبوهة لجمع الكمامات من السوق المصرية وبيعها للخارج، وأشارت إلى أن هناك تنبؤات بأنه سوف تكون هناك حالة احتياج كبيرة للكمامات، خاصة فى ضوء مستجدات فيروس كورونا الصينى، ما يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات لمنع تصدير أية مستلزمات طبية للخارج.

وأشارت النائبة، إلى أن المركز المصرى للحق فى الدواء، رصد عمليات، تقوم بها جماعات غير معروفة، تجمع الكمامات الخاصة بالوقاية من السوق، فى الوقت الذى تقوم فيه ببيعها وتصديرها للصين، حيث تقوم بجمع بعض المستلزمات الطبية وشرائها بأعلى سعر وتصديرها إلى دول مثل الصين، التى تقوم بتوزيع إعلانات لجمع الكمامات إليها وتصديرها إلى ميناء "نينغبو" بالصين.

وأوضحت: "تعمل هذه الجماعات المكونة من بعض الصيادلة والتجار على جمع الكمامات فى المحافظات، مُستغلة الحالة الدولية التى فى حاجة لمثل هذه المستلزمات الحيوية"، وأشارت إلى أن هناك تنبؤات بأنه سوف تكون هناك حالة احتياج كبيرة للكمامات، خاصة فى ضوء مستجدات فيروس كورونا الصينى، فإنه يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات لمنع تصدير أية مستلزمات طبية للخارج.

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وطالبت النائبة شادية ثابت باتخاذ إجراءات للتوقف عن التصدير للخارج حتى تنتهى الجهات المعنية من تقدير الكميات المطلوبة من الأدوات الطبية للسوق المصري، وتخزينها.

فى سياق مُتصل، كانت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، قد نشرت صورا للحرس الملكى التايلاندى وهم داخل القصر الملكى فى بانكوك، مرتدين أقنعة الوجه "الكمامات"، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، الذى تفشى فى كثير من دول العالم بعد ظهور أول حالة إصابة به فى أواخر شهر ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية.

وكان التليفزيون الصينى، أكد أن فريق بحثى من إحدى الجامعات الصينية، توصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، الذى ينتشر فى مقاطعة ووهان الصينية بشكل كبير. وحسب موقع سبق أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أن الفيروس تسبب فى وفاة نحو 491 شخصا، من بين 24 ألفا و324 حالة مصابة بالفيروس الغامض فى الصين.