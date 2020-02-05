لتوفير حياة أفضل.. توقيع اتفاقية تعاون بين الإسكان والشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات: وقعت "الإسكان والشباب والرياضة" بروتوكول تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير حياة أفضل للشباب قاطني مشروعات تطوير العشوائيات. بحسب ما أعلن في بيان مجلس الوزراء.

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