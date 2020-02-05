محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا علاقة بين السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وبين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم.
ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، لسد العجز بالمعلمين. للمزيد اضغط هنا
وأضاف شوقي في تصريحات لمصراوي: "نحتاج اكثر من 200 ألف معلم لسد العجز، ولذلك سنلجأ إلى التعيين من البوابة في حدود الموارد المتاحة، ثم نلجأ إل المتطوعين المؤهلين كحل مكمل ولن يكون حلا بديلا..
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم لمصراوي: السماح للتربوبيين للعمل بالتدريس ليس بديلا عن مسابقة الـ120 ألف معلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.