وزير التعليم لمصراوي: السماح للتربوبيين للعمل بالتدريس ليس بديلا عن مسابقة الـ120 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا علاقة بين السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وبين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم.

ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، لسد العجز بالمعلمين. للمزيد اضغط هنا

وأضاف شوقي في تصريحات لمصراوي: "نحتاج اكثر من 200 ألف معلم لسد العجز، ولذلك سنلجأ إلى التعيين من البوابة في حدود الموارد المتاحة، ثم نلجأ إل المتطوعين المؤهلين كحل مكمل ولن يكون حلا بديلا..