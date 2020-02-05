عامل فني ينقذ محطة الريان للغاز بسوريا

كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم عن دور "بطولي" قام به عامل في محطة غاز الريان أثناء تعرضها لهجوم أمس، ساهم في إنقاذ المحطة.
وتفقَّد الوزير السوري اليوم الأربعاء المحطة، التي تم استهدافها الثلاثاء بقذائف هاون، مع منشأتين آخريين هما معمل غاز في جنوب المنطقة الوسطى ومعملغاز إيبلا بريف حمص الشرقي.
وأشاد الوزير بـ"بطولة" وائل تقلا، العامل الفني في محطة الريان، وقال إن تقلا تحرك أثناء سقوط القذائف وفصل الغاز عن المحطة بواسطة الصمَّام مجنبًا المحطة مخاطر كبيرة .
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