ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، على معظم الأنحاء، غائم أحيانًا، مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.. وتنشط الرياح المثيرة للأتربة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية الغربية، قد تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج

فيه من 8ر2 متر ـ 3ر3 والرياح السطحية جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 14 22شبين الكوم 13 21طنطا 13 21دمنهور 12 20الإسكندرية 13 18بلطيم 13 18مطروح 13 17السلوم 13 15سيوة 12 18بورسعيد 13 22دمياط 13 21الزقازيق 12 23الإسماعيلية 11 24السويس 12 23العريش 11 23رفح 11 24رأس سدر 11 24نخل 05 24نويبع 15 23طابا 11 23كاترين 03 17الطور 12 23شرم الشيخ 15 24الغردقة 14 25مرسى علم 15 24الفيوم 11 23بنى سويف 11 23المنيا 11 24أسيوط 10 24سوهاج 11 24قنا 12 25الأقصر 13 25أسوان 13 25أبوسمبل 12 24الوادي الجديد 10 26شلاتين 15 25أبو رماد 16 24حلايب 17 23رأس حدربة 17 22