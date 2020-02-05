جوتيريش "قلق" من عملية إصدار تأشيرات دخول الدبلوماسيين إلى الأمم المتحدة

شددَّ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تطبيع عملية إصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الذين يحضرون فعاليات واجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي ردَّه على سؤال لمراسل وكالة أنباء تاس الروسية في مؤتمر صحفي بنيويورك قال جوتيريش إنه يشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر مشيرًا إلى أنه من

الضروري للغاية أن يتم تطبيع عملية إصدار التأشيرات.وأضاف جوتيريش "نريد أوضاع طبيعية لعمل الأمم المتحدة وهذا يعني أن يتم إصدار تأشيرات الدخول بشكل طبيعي" طالما كان ذلك لا يشكل خطرًا على الأمن القومي.ومنذ بداية الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لنحو 18 موفدًا روسيًا، ورفضت واشنطن في يناير الماضي منح وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة دخول لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي؛ في ظل تأزم العلاقات بين البلدين.وفي ديسمبر الماضي تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة رفض أو تأجيل إصدار تأشيرات دخول للدبلوماسيين من مختلف الدول.