عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الاقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 43مستوطنًا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفَّذوا جولات استفزازية في ساحاته، وصولا إلى مصلى باب الرحمة.
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