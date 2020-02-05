عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الاقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 43 مستوطنًا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفَّذوا جولات استفزازية في ساحاته، وصولا إلى مصلى باب الرحمة. مستوطنًا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفَّذوا جولات استفزازية في ساحاته، وصولا إلى مصلى باب الرحمة.

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