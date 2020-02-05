تعافي أول مريض مصاب بفيروس "كورونا" بكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن تعافي أول مريض مصاب بفيروس "كورونا الجديد" وخروجه من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن المريض مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا .. مشيرة إلى أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا الجديد"

يوم 24 يناير الماضي بعد يومين فقط من عودته من مدينة "ووهان" الصينية.وأفادت إدارة المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن الأطباء وافقوا على خروجه من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 18 حالة.يذكر أن فيروس "كورونا الجديد" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).