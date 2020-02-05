وصول ثاني طائرة إجلاء من ووهان الصينية إلى روسيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ثاني طائرة مخصصة لإجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان الصينية قد وصلت وعلى متنها64 راكبًا، جميعهم سالمون من عدوى فيروس "كورونا".
وجاء في بيان الوزارة، أن "ثانيطائرة تابعة للقوات الجوية الروسية حطت بمقاطعة تيومين، وأجَّلت 64 مواطنًا آخر من مدينة ووهان".
وكانت طائرة سبقتها أجَّلت 80 مواطنًا روسيًّا، اليوم الأربعاء، حسب بيان سابق لوزارة الدفاع.
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