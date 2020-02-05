ترامب: واشنطن تعمل مع بكين للحد من "كورونا"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعمل مع الصين للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف ترامب في خطاب حالة الاتحاد إن إدارته تتخذ خطوات لحماية الأمريكيين من الأمراض ومن فيروس كورونا. اقرأ أيضاً...معدل الوفاة جراء فيروس كورونا في الصين يبلغ 2,1% وتابع: "سنعمل على تحسين النظام الصحي وتقديم الرعاية اللازمة".

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