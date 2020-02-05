كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الوفيات الناجمة عن كورونا تتمركز بشكل كبير في مدينة ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تركزت الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بشكل كبير في مدينة ووهان بوسط الصين، والتي تمثل أكثر من 73 ٪ من الوفيات على الرغم من أن ثلثها فقط عدد الإصابات المؤكدة، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وفي ووهان، مركز المرض، توفي شخص واحد لكل 23 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها، حيث إنخفض هذا الرقم إلى واحد في 50 على الصعيد الوطني، وخارج البر الرئيسي للصين، كما تم تسجيل وفاة واحدة لكل 114 حالة مؤكدة.

وقال الخبراء، إن هذا التباين يرجع أساسًا إلى نقص الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروسات أقل اعتدالًا في ووهان وأجزاء أخرى من مقاطعة هوبي التي تعاني من نقص في معدات الاختبار والأسرة.

وقال آميش أداليا، الخبير في التأهب لمواجهة الوباء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور، إنه في حالة تفشي المرض، يتعين عليك فعلًا تفسير معدلات الوفيات بعيون متشككة للغاية، لأنه غالبًا ما تكون الحالات الشديدة التي تسترعي انتباه الناس"..

وقال أداليا الذي يقدر أن معدلات الوفيات الحالية من المحتمل أن تكون أقل من 1٪ "من الصعب للغاية القول، إن هذه الأرقام تمثل أي شيء مثل العبء الحقيقي للعدوى".

وحتى يوم الثلاثاء الماضي، تم تأكيد 24551 حالة على مستوى العالم، كما معدل الوفيات 1 ٪ من شأنه أن يجعل مجموع الحالات في أكثر من 49000، استنادا إلى عدد القتلى الحالي من 492.

كما صرح جودن جاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين، لرويترز يوم الأحد الماضي، بأن "حسابًا خامًا" تم بقسمة إجمالي الحالات على الوفيات قدرت المعدل بنسبة 2٪، وقال إن المعدل يتراجع عمومًا.

وأضاف أداليا، أن محاولة إزالة الغموض عن أعداد الوفيات هذه حقًا من خلال تضمين حالات أعراض خفيفة ستساعد الناس على فهم الخطر بشكل أفضل.

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"مجموعة من الوفيات"

في ووهان، قال عدة أشخاص في المدينة لرويترز، إن بعض المرضى الذين يعانون من أعراض أكثر اعتدالا في ووهان تم إبعادهم عن المستشفيات في الأسابيع الأخيرة بسبب الضغط على الموارد، حيث اختار آخرون عزل النفس.

وقالت ميبينج وانج أحد سكان ووهان، إنها وشقيقتها يعتقدان أنهما مصابان بفيروس خفيف بعد أن أثبتت والدته إصابتهما بفيروس لكن لم يتم اختبارهما.

وقال وانغ، 31 عامًا، في مقابلة عبر الهاتف، إنه لا فائدة من الذهاب إلى المستشفى لأنه لا يوجد علاج.

كما يمكن أن يكون لقلة الحالات المعتدلة - التي تزيد من معدلات الوفيات - تأثير اجتماعي واقتصادي سلبي حيث تتنافس سلطات الصحة العالمية لاحتواء المرض.

وقال ديفيد فيسمان، عالم الأوبئة في جامعة تورنتو، الذي كان يعمل في مجال الصحة العامة في ذلك الوقت، إنه من الجيد أن نتذكر أنه عندما ظهرت أنفلونزا "H1N1" في عام 2009، كانت تقديرات الوفيات الناجمة عن الحالات 10 في المائة"..

وكانت الاستجابة العالمية لوباء الفيروس التاجي سريعة وشرسة، حيث قامت عدة دول بتنفيذ حظر سفر جزئي أو كلي على المسافرين الصينيين.

وقال أدالجا من جونز هوبكنز، إنه هناك العديد من الإجراءات التي تجري في جميع أنحاء العالم وتستند إلى فكرة أن هذا مرض شديد الخطورة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الاثنين الماضي، إن الحظر كان بمثابة انقطاع غير ضروري للسفر والتجارة.

