كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنوك السويدية توقف التعامل مصرفيًا مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت بنوك سويدية كبرى، فتح حسابات مصرفية لتجار ورجال أعمال إيرانيين فضلا عن إجراء معاملات مالية بين طهران وستوكهولم.

واضطر التجار الإيرانيون، إلى تسديد قيمة صفقاتهم عن طريق تعاملات مالية غير مباشرة من خلال الصرافين بسوق العملات الأجنبية، حسبما قال عبدالرضا رضائي هنجي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويدية.

وبدأت البنوك السويدية، وقف تعاملاتها مع طهران منذ حزمة العقوبات الاقتصادية الثانية التي فرضتها واشنطن على إيران في نوفمبر عام 2018.

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وكانت بنوك سويدية مثل سويد بنك، ونورديا بنك، وبنك سي إي بي وغيرها، قد رفضت التعاون مصرفيا مع بلاده بالوقت الراهن، حسبما أوردت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية (حكومية).

وشهدت حجم التجارة الثنائية لإيران مع السويد تراجعًا كبيرًا في عام 2019.