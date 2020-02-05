كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا.. وصول طائرة الإجلاء من مدينة ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حمولة طائرة من النيوزيلنديين والأستراليين وسكان جزر المحيط الهادئ الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية إلى أوكلاند في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، حيث سيتم خضوعهم للحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما أعلن مسؤولين.

هبطت رحلة شركة طيران نيوزيلندا المحدودة على متنها 190 شخص تم إجلاؤهم وثلاثة موظفين قنصليين وخمسة مسؤولين صحيين في نيوزيلندا حوالي الساعة 6 مساءً. بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وسيتم وضع النيوزيلنديين في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضافت السلطات، أن من بين الركاب ايضا 35 استراليا واستراليا يحملون جوازات سفر صينية سيعادون الى استراليا.

وقالت مديرة الصحة العامة النيوزيلندي، آشلي بلومفيلد للصحفيين في المطار: "جميع الأشخاص على متنها بصحة جيدة ويسرني أن وزارة الصحة قد تحملت الآن المسؤولية عنهم، وسنعتني بهم طوال الـ 14 يومًا التي يقيمون فيها في عزلة".

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بينما سيتم نقل الأستراليين إلى موقع غير محدد في أستراليا دون دخول نيوزيلندا، سيتم احتجاز جزر المحيط الهادئ بمعزل عن النيوزيلنديين في قاعدة عسكرية في وانجاباراوا، على بعد 25 كم شمال أوكلاند.

وقال مسؤولون: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصل 243 أستراليًا إلى البلاد بعد إجلاؤهم من ووهان، وتم نقل جميعهم باستثناء اثنين إلى جزيرة كريسماس في المحيط الهندي لمدة أسبوعين، فترة الحضانة القصوى للفيروس".

وقالت أستراليا، إنها قد تطلب رحلة إجلاء أخرى من ووهان، لكن بلومفيلد من نيوزيلندا قالت، إن الحكومة ليس لديها خطط فورية لمزيد من عمليات الإجلاء، على الرغم من وجود المزيد من النيوزيلنديين في ووهان ومقاطعة هوبى المحيطة بها، وهي مركز فيروس كورونا، التي كانت في إغلاق تام.

تسبب فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا والذي ظهر لأول مرة في ووهان في ديسمبر في مقتل ما يقرب من 500 شخص في الصين وواحد في هونج كونج وواحد في الفلبين.