كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: معارك نهم الأخيرة كشفت حقيقة حزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل الإعلام، إن معارك نهم الأخيرة، كشفت عن استراتيجية مهمة من استراتيجيات دعم جماعة الإخوان المسلمين لجماعة الحوثي بالسلاح.

كما كشفت العلاقة غير المعلنة رسمياً بين الطرفين مما يتسبب في التهديد المباشر لامن السعودية.

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الأمر نفسه تكرر في تعز الذي أعلن الجيش انسحابه من تبة المقرمي في الجبهة الشرقية بعد ساعات فقط من إعلانه السيطرة عليها في معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، السبت.

وخلال الأعوام الماضية، أعلن محور تعز، أكثر من مرة سيطرته على تبة المقرمي التي يصفها بالاستراتيجية، كونها تطل على طريق الحوبان وتشرف على القصر الجمهوري، لكنه ينسحب منها بعد سيطرته عليها في كل مرة.

في كل مرة تنسحب وحدات الجيش من المواقع التي تسيطر عليها يذهب قادة هذه الوحدات -وغالبيتهم مدنيون تم منحهم رتباً عسكرية وفقاً للولاء الحزبي- لتبرير فقدان هذه المواقع بالانسحاب التكتيكي، وهو ما تحول إلى مادة للتندر من قبل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.