كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يرفض قيادة قمة المناخ في نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، عرضًا من الحكومة لقيادة قمة المناخ الرئيسية للأمم المتحدة في نوفمبر.

تُعرف القمة باسم COP26 - مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2020 -، ويُنظر إلى القمة في جلاسكو على أنها لحظة الحقيقة لاتفاق باريس لعام 2015 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وستكون بريطانيا مسؤولة عن إقناع القوى الكبرى بالموافقة على تخفيضات أكثر طموحًا في الانبعاثات.

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وقال "كاميرون"، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2010 إلى 2016، للصحفيين: "لقد كان شرفًا أن يُطلب مني القيام بهذه المهمة وكنت ممتنًا للغاية لأن يُطلب".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن أفضل ما في هذه المواقف إذا كان لديك وزير حكومي يقوم بهذه المهمة - لديك إذن نوع واحد من القيادة بدلاً من أن يقوم شخصان بنفس الشيء".