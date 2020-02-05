أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || روسيا تسلم منظومة صواريخ إس 400 إلى الهند بنهاية 2021

تبدأ روسيا في تسليم منظومة الصواريخ أرض-جو إس 400 إلى الهند بحلول نهاية عام 2021، كما نقلت وكالة ريا نوفوستي، اليوم الاربعاء، عن مسؤول روسي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع أعداد مرتزقة تركيا في ليبيا لـ 4700

ارتفع أعداد المجندين الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، إلى نحو 4700 "مرتزق"، و1800 مجند يتلقون التدريب في المعسكرات التركية، وفقًا للمرصد السوري. أخبار عالمية عاجلة اليوم || موقع يمني: حزب الإصلاح يشكل خطرًا كبيرًا على المملكة

قال محللون، إن حزب الإصلاح يشكل خطرًا كبيرًا على المملكة العربية السعودية، خصوصا وأنه يسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق المحررة، نقلًا عن موقع اليمن العربي.

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