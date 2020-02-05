نجم برشلونة سابقا صامويل إيطو يفاجئ لاعبي شباب المحمدية

فاجأ نجم كرة القدم، صامويل إيطو، لاعبي فريق شباب المحمدية، حمزة ويدان واسماعيل المترجي، بعدما حضر لعيد ميلادهما هنا في المغرب.
واستجاب النجم الكاميروني، ولاعب برشلونة سابقا، لدعوة رئيس شباب المحمدية، هشام أيت منا، بغرض مفاجأة اللاعبين في ذكرى ميلادهما، يوم أمس الثلاثاء.
ويحاول رئيس شباب المحمدية استقطاب نجوم الساحرة المستديرة لزيارة ناديه، ونجح في ذلك مع البرازيلي نجم برشلونة سابقا، ريفالدو.
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