لقطة محرجة.. “ترامب” يتجاهل مصافحة “بيلوسي” وهي ترد بتمزيق خطابه- فيديو

مزّقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، نسخة من خطاب الرئيس دونالد ترامب حول “حالة الاتحاد”، وذلك ردا على امتناعه عن مصافحتها.

وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي، التي كانت تقف خلف الرئيس، نسخة من الخطاب كانت موضوعة أمامها ومزقتها، وهو ما أظهره مقطع فيديو.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فقد قالت بيلوسي إن تمزيق خطاب ترامب كان أكثر الخيارات المتاحة تهذيبا، واصفة إياه بالخطاب القذر.

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وتجنبت بيلوسي العبارات المعتادة مثل “من دواعي سروري، من دواعي الفخر البالغ”، التي يستخدمها رئيس المجلس عادة، لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس.

وكل ما قالته عند تقديم ترامب “أعضاء الكونغرس.. إليكم رئيس الولايات المتحدة”.