تشييد أكاديمية لكرة القدم بالعيون بتكلفة تناهز 100 مليون درهم

صادق المجلس البلدي للعيون على إتفاقية مع الجامعة الملكية لكرة القدم، لإنشاء أكاديمية جهوية بهدف الرفع من قيمة الممارسة، والمساهمة في اكتشاف وتكوين اللاعبين بالجنوب المغربي.
وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن توقيع الاتفاقية سيتم بعد غد الجمعة على هامش نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، التي تستضيفها العيون.
وشدد المصدر ذاتها على أن المشروع سيكلف 100 مليون درهم وأن الأشغال ستنطلق قريبا على أساس أن تنتهي بعد مضي 24 شهرا، وتحديدا آوخر سنة 2022.
وأوضح المصدر نفسه أن الإتفاقية تنص على إعطاء الأولوية في الإشتغال داخل الأكاديمية لأبناء المنطقة من المتخصصين في مجال التكوين والإدارة الرياضية.
وأكد مصدرنا أنه تم اختيار المدخل الجنوبي للمدينة، قرب محطة معالجة المياه العادمة، لتشييد الأكاديمية على مساحة 10 هكتارات، وستضم فندقا من 4 نجوم بطاقة إستيعابية تصل لـ 100 سرير، كما ستضم مركبا تعليميا إبتدائي/ إعدادي/ ثانوي، ملاعب بالمواصفات الدولية، مسبح مغطى، مطعم متكامل، مصحة رياضية، فضلا عن قاعة للتدريب والعديد من المرافق الرياضية الأخرى.
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