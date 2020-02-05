حيفا: اعتقال 3 أطباء بشبهة التزوير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر المحكمة في عكا، اليوم الأربعاء، بطلب الشرطة تمديد اعتقال ثلاثة أطباء بشبهة تزوير إجراء التخصص، من أجل الحصول على لقب "طبيب متخصص/ خبير" عن طريق الاحتيال في مركز طبي بمدينة حيفا.
واعتقلت الشرطة الأطباء الثلاثة، وادعت أنه عملت في الآونة الأخيرة، على التحقيق وبشكل سري، بشبهة النصب والاحتيال، وخلالها تم اعتقال ثلاثة أطباء في الأربعينيات من أعمارهم، حيث يُشتبه أنه "خلال فترة تخصص إثنين من الأطباء الثلاثة قام، على ما يبدو، بعملية تزوير، وذلك بمساعدة طبيب اختصاصي ثالث، بما في ذلك تزوير تقارير طبية حول مشاركتهما في عمليات جراحية، وفقا لما هو مطلوب في مرحلة التخصص، بينما في الحقيقة لم يشاركا بالفعل في تلك العمليات الجراحية".
وعُلم أنه تم أمس، اعتقال أحد الأطباء المشتبهين في المطار، وتم صباح اليوم، اعتقال الطبيبين الآخرين، في منزليهما بمنطقة حيفا.
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