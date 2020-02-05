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الرئيس الصيني يعلن تحقيق نتائج إيجابية في منع انتشار كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يعلن تحقيق نتائج إيجابية في منع انتشار كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه تم تحقيق نتائج إيجابية في مساعي منع انتشار "كورونا الجديد".

 

وأعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن 892 مصابا بفيروس كورونا المتحور الجديد خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم حتى نهاية أمس الثلاثاء. 

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول في تقريرها اليومي إن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبي، خرجوا من المستشفى أمس الثلاثاء بعد تعافيهم من الفيروس. 

 

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصا حتى أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم صينية.

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