- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يفقد ساقيه بانفجار لغم حوثي في حرض بحجة والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
أُصيب مدني اليوم، بانفجار لغم أرضي حوثي بمديرية حرض الحدودية مع السعودية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن المواطن خمج شوعي (٣٥ عاماً) أُصيب بجروح بالغة، بعد أن انفجر به لغم أرضي من مخلفات الحوثيين في قرية الذراع بمديرية حرض الحدودية مع السعودية.
وتابعت المصادر أن المواطن الجريح تم إسعافه إلى مستشفى الملك فهد بالسعودية، وتبين أن إصابته بالغة في القدمين مع تمزق العضلات والشرايين والأوردة، ليقرر الأطباء بتر ساقيه من فوق الركبة.
وأُصيب وقُتل العشرات من المدنيين من الأطفال والنساء جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يفقد ساقيه بانفجار لغم حوثي في حرض بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.