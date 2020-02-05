مواطن يفقد ساقيه بانفجار لغم حوثي في حرض بحجة

الأربعاء 5 فبراير 2020

أُصيب مدني اليوم، بانفجار لغم أرضي حوثي بمديرية حرض الحدودية مع السعودية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وذكرت مصادر محلية أن المواطن خمج شوعي (٣٥ عاماً) أُصيب بجروح بالغة، بعد أن انفجر به لغم أرضي من مخلفات الحوثيين في قرية الذراع بمديرية حرض الحدودية مع السعودية.

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وتابعت المصادر أن المواطن الجريح تم إسعافه إلى مستشفى الملك فهد بالسعودية، وتبين أن إصابته بالغة في القدمين مع تمزق العضلات والشرايين والأوردة، ليقرر الأطباء بتر ساقيه من فوق الركبة.

وأُصيب وقُتل العشرات من المدنيين من الأطفال والنساء جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي.