شفاء 892 مريضا من "كورونا" في الصين

الأربعاء 5 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأربعاء، أن 892 مصابا بفيروس كورونا المتحور الجديد خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم حتى نهاية الثلاثاء.



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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول، في تقريرها اليومي، إن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبي، خرجوا من المستشفى الثلاثاء بعد تعافيهم من الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصا حتى الثلاثاء، إضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم صينية.