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شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الصوفي يصف الإخوان والأحزاب اليمنية بـ"التفاهات الوطنية" والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
وصف الاعلامي نبيل الصوفي حزب المؤتمر الشعبي العام والاحزاب اليمنية والاخوان بـ"التَّفاهات الوطنية" ، ومشيدا بالادوار البطولية للقوات الجنوبية بالضالع.
وتحدث الصوفي عن استمرار صراع التفاهة والإجرام حتى تتولَّد قوى وطنية تدرك واجبها الحاضر.. قوى تحدِّد مواقفَ مختلفة عن الماضي القريب.. مواقفَ وخطاباً لا يشبه شيئاً من الماضي؛ كي يلتف حوله اليمنيون، وتعود معاركنا إلى صوابها..
واشاد الصوفي بالجنوبيين قائلا: اليوم الثاني لانتصاره في نهم تحرَّك الحوثي جنوباً تجاه الضالع، وفي كل جبهة تعرَّض للإذلال والإهانة وان انتصارات الضالع نتيجة قوة محلية ليست فقط ضد الحوثي بل وضد المرتزقة العابرين للشعارات.
وعن المؤتمر والاخوان قال : لن تحتمي مأرب بالإخوان ولا بالمؤتمر.. هي بحاجة لقياداتها المحلية لتحميها من الحوثي ومن الإخوان ومن المؤتمر معاً، واصفا اياهم: المرتزقة مؤتمراً وإخواناً..
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